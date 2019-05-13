فيغولي الأمير الصغير للإمبراطور

كسب الدولي الجزائري سفيان فيغولي، لاعب نادي غلطة سراي التركي، مكانة خاصة لدى مدربه فاتح تريم، مع نهاية الموسم الجاري.

واعتبر موقع “sporx” التركي، أن فيغولي، نصب نفسه “الأميرالصغير، لمدربه “الإمبراطور” فاتح تريم، بالنظر للمردود والفعالية التي أظهرهما مؤخرا.

ورغم أن لاعب الخضر، وجد صعوبة في بداية الموسم للتأقلم، إلا أنه أضحى حاليا الركيزة الأساسية في صفوف ناديه غلطة سراي، ومدلل مدربه فاتح تريم.

وأضاف ذات المصدر، أن فاتح تريم يسعى لاستغلال إمكانات وخبرة فيغولي، لبناء فريقه من جديد تحسبا للموسم المقبل.

يذكر أن سفيان فيغولي (29 عاما)، شارك هذا الموسم في 28 مباراة، سجل خلالها 8 أهداف، وقدم 6 تمريرات حاسمة.