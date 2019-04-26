فيغولي: “الحمد لله.. إلى نهائي الكأس”

أبدى النجم الجزائري “سفيان فيغولي” عن سعادته بالتأهل للمباراة النهائية في كأس تركيا لأول مرة مع فريقه “غلطة سراي”.

ويحلم “سوسو” بالتتويج بكأس تركيا بعد أن توج الموسم الماضي بلقب البطولة التركية.

ونشر “فيغولي” عبر مواقع التواصل الإجتماعي: “الحمد الله.. الوجهة الآن، نهائي كأس تركيا”.

كما نشر ايضا “فيديو” لهدفه “العالمي” الذي سجله في شباك “ملطية سبور”.