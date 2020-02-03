فيغولي: “الحمد لله والقادم سيكون أفضل”

أبدى “سفيان فيغولي” عن سعادته بعد قيادته فريقه “غلطة سراي” لتحقيق الفوز أين سجل ثنائية في مباراة أمس الأحد أمام “قيصري سبور”.

وقال “فيغولي” في تصريحات صحفية: “الحمد لله.. أنا جد سعيد لي ولكل الفريق بعد الفوز المحقق”.

وأضاف: “أتمنى أن لا تكون هناك إصابات إلى غاية نهاية الموسم، فسننافس على اللقب مهما حدث”.

وتابع: “نلعب كل المباريات من أجل الفوز بها وبقليل من الحظ يمكننا أن نكون أبطالا في نهاية الموسم”.

في حين ختم كلامه: “بطبيعة الحال أنا سعيد بالهدفين الذين سجلتهما، وأهديهما لأبنائي ولزوجتي”.