فيغولي: “الشبان عازمون على كتابة صفحة جديدة في تاريخ الخضر”
بقلم كريم تيغرمت
تحدث سفيان فيغولي، عن العناصر الشابة التي التحقت بالمنتخب الوطني مؤخرا، مؤكدا عزمهم على كتابة سطر جديد في تاريخ الخضر.
وقال فيغولي، في تصريح لقناة “الفاف”: “على اللاعبين الشبان في منتخبنا الوطني ادارك صعوبة المباريات في افريقيا”.
كما أضاف: “يجب عليهم اظهار تركيز، وعزيمة كبيرتين، والسعي لتحقيق الفوز، مع أخذ النصائح بعين الاعتبار”.
وتابع سفيان فيغولي: “اللاعبين الشبان المتواجدين حاليا في المنتخب، لديهم رغبة كبيرة للمساهمة في كتابة صفحة جديدة في تاريخ المنتخب الوطني، وأنا شخصيا أدعمهم في ذلك”.
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