فيغولي: “الفوز بالداربي منحنا دفعة قوية نحو اللقب”

ثمن الدولي الجزائري سفيان فيغولي، الفوز الذي حققه أمس الأحد، مع فريقه غلطة سراي، خلال الداربي التركي أمام نادي بيشكتاش.

وصرح فيغولي، عقب هذه المواجهة: “الفوز بهذا الداربي كان جد مهم بالنسبة لنا، بالنظر للسباق على القب هذا الموسم”.

وأضاف: “سعداء جدا بآدائنا، خاصة وأننا تحكمنا جيدا في المباراة، دون أن نسى الدعم الذي حظينا به من أنصارنا، نشكرهم على ذلك”.

وتابع سفيان فيغولي: “الآن علينا محاولة تحقيق فوز خارج الديار، علينا التركيز، والتحضير جيدا، لتحقيق ذلك”.

يذكر أن سفيان فيغولي، يتصدر رفقة ناديه غلطة سراي، ترتيب الدوري التركي الممتاز بـ63 نقطة، مناصفة مع نادي اسطنبول