فيغولي.. القائد الجديد لـ “غلطة سراي” !

لا يزال مصير النجم الجزائري “سفيان فيغولي” مبهما في نادي “غلطة سراي” بعد مشاركته أمس الأحد في أول مباراة ودية تحضيرية للموسم الجديد، لكنه شارك بصفته كقائد للفريق في سابقة بالنسبة له.

وأكدت المصادر التركية، أن إدارة “السيم بوم” أرادت أن توجه رسالة مباشرة لـ “فيغولي” الذي يريد البقاء في صفوف الفريق التركي بالرغم من العروض الكبيرة التي تتهاطل عليه، فالإشكال يكمن فإن “سوسو” لا يريد فسخ عقده من طرفه بل يريد أن يتم ذلك من طرف الفريق.

في نفس السياق، فإن “فيغولي” وبإرادته الكبيرة قادر على تقديم الإضافة للفريق التركي بالرغم من العقبات التي واجهته ولكن في الموسم الجديد يريد أن تكون هناك صفحة جديدة.