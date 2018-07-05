فيغولي :”الله يرحم الشهداء”

إحتفل الدولي الجزائري، سفيان فيغولي، صبيحة اليوم، بالذكرى 56 للإستقلال، من على حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”.

وغرّد المُتوج مؤخرا بالدوري التركي قائلا :”5 جويلية 1962، الله يرحم الشهداء”.

وأرفق “سوسو” تعليقه بعلم الجزائر، و”إيموجي” لقبضة مرفوعة، تُبين الفخر بالتضحيات المُقدمة للحصول على الحُرية.

يُذكر بأن الجناح الطائر، إستأنف مؤخرا تحضيراته للموسم الجديد، رفقة “غلطة سراي”، مما يوحي بأنه لن يغير الأجواء، هذه الصائفة.