فيغولي: “المعركة متواصلة.. 16 مباراة دون إنهزام”

أشاد “سفيان فيغولي” نجم المنتخب الوطني بزملائه وبالمدرب “جمال بلماضي” بعد الفوز الكبير أمام “كولومبيا” أمس الثلاثاء.

ونشر “سوسو” عبر حسابه الرسمي في “التويتر”: “المعركة متواصلة.. 16 مباراة دون انهزام”.

وأضاف: “دخلنا تاريخ كرة القدم الجزائرية، عمل بلماضي وطاقمه أكثر من رائع”.

وتابع: “نلعب كرة قدم من المستوى العالي، يجب أن نهنئ الجميع، تحيا الجزائر وشكر خاص لجمهورنا”.