فيغولي: “المعركة متواصلة.. 16 مباراة دون إنهزام”

الرياضة
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فيغولي: “المعركة متواصلة.. 16 مباراة دون إنهزام”
بقلم أمير بهلول

أشاد “سفيان فيغولي” نجم المنتخب الوطني بزملائه وبالمدرب “جمال بلماضي” بعد الفوز الكبير أمام “كولومبيا” أمس الثلاثاء.

ونشر “سوسو” عبر حسابه الرسمي في “التويتر”: “المعركة متواصلة.. 16 مباراة دون انهزام”.

وأضاف: “دخلنا تاريخ كرة القدم الجزائرية، عمل بلماضي وطاقمه أكثر من رائع”.

وتابع: “نلعب كرة قدم من المستوى العالي، يجب أن نهنئ الجميع، تحيا الجزائر وشكر خاص لجمهورنا”.


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