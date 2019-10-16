فيغولي: “المعركة متواصلة.. 16 مباراة دون إنهزام”

أشاد “سفيان فيغولي” نجم المنتخب الوطني بزملائه وبالمدرب “جمال بلماضي” بعد الفوز الكبير أمام “كولومبيا” أمس الثلاثاء.
ونشر “سوسو” عبر حسابه الرسمي في “التويتر”: “المعركة متواصلة.. 16 مباراة دون انهزام”.
وأضاف: “دخلنا تاريخ كرة القدم الجزائرية، عمل بلماضي وطاقمه أكثر من رائع”.
وتابع: “نلعب كرة قدم من المستوى العالي، يجب أن نهنئ الجميع، تحيا الجزائر وشكر خاص لجمهورنا”.
LE COMBAT CONTINUE! 16 matchs sans défaite , encore un peu plus dans l’histoire du football algérien , el hamdulilah, le travail de Belmadi et son staff est juste incroyable, le collectif joue à un très haut niveau il faut féliciter tout le monde ,vive l’Algérie, bravo aux fans🇩🇿 pic.twitter.com/LmCuCmFskj
— Sofiane Feghouli (@sffeghouli) October 15, 2019
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