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فيغولي: “المعركة مستمرة..” !

الرياضة
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فيغولي: “المعركة مستمرة..” !
بقلم أمير بهلول

عبّر سفيان فيغولي عن سعادته بتحقيق الانتصار أمام “كينيا” في افتتاح مباريات الخضر في كأس إفريقيا.

ونشر “فيغولي” عبر حسابه الرسمي في “التويتر”: “فوز بهدفين نظيفين أمام كينيا، مباراة قوية من طرف اللاعبين”.

وأضاف: “برافو للطاقم الفني وشكرا للجماهير.. المعركة مستمرة.. الحمد لله”.

وكان “سوسو” أحد أفضل اللاعبين في مباراة أمس أين تألق سواء دفاعيا أو هجوميا.


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