فيغولي: “المعركة مستمرة..” !

عبّر سفيان فيغولي عن سعادته بتحقيق الانتصار أمام “كينيا” في افتتاح مباريات الخضر في كأس إفريقيا.
ونشر “فيغولي” عبر حسابه الرسمي في “التويتر”: “فوز بهدفين نظيفين أمام كينيا، مباراة قوية من طرف اللاعبين”.
وأضاف: “برافو للطاقم الفني وشكرا للجماهير.. المعركة مستمرة.. الحمد لله”.
وكان “سوسو” أحد أفضل اللاعبين في مباراة أمس أين تألق سواء دفاعيا أو هجوميا.
Victoire 2-0 contre le Kenya , match solide de l’équipe, bravo à tout le staff , merci aux supporters , le combat continue 💪🏼🤲🏼☝🏼🙏🏼🇩🇿 #alhamdulillah #dz #algerie #lesverts pic.twitter.com/SQI6J31dOc
— Sofiane Feghouli (@sffeghouli) June 23, 2019
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