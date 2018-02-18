فيغولي بأداء باهت يسقط في فخ الهزيمة مع “غلطة سراي”

إنهزم فريق “غلطة سراي” أمسية اليوم الأحد ضد مُضيفه “قاسم باشا” في الأسبوع 22 من الدوري التركي الممتاز بهدفين لهدف.

وأقحم المُدرب التركي لغلطة سراي “فاتح تيريم” النجم الجزائري سفيان فيغولي في التشكيلة الأساسية لكنه قام بإخراجه في الدقيقة 59.

بسبب أداءه المتواضع في أغلب فترات المُباراة وعجزه عن تقديم الإضافة لهجوم فريقه مثلما جرت عليه العادة بتمريراته الحاسمة وأهدافه.

وبخسارته ضيع زملاء “سوسو” ثلاث نقاط ثمينة في سباق التنافس على اللقب ليبقوا في المركز الثاني ب44 نُقطة وبفارق نقطتين عن المُتصدر.