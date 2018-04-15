“فيغولي” بتمريرة حاسمة رائعة يقود “غلطة سراي” للفوز والصدارة  

فيغولي في لقاء اليوم

قاد النجم الجزائري “سفيان فيغولي” فريقه “غلطة سراي” للفوز بهدفين دون رد في قمة الأسبوع ال29 من الدوري التركي الممتاز.

وذلك أمسية اليوم الأحد ضد “إسطنبول باشاك شهير” بملعب “تورك تيليكوم” بالعاصمة التركية إسطنبول.

وشارك “سوسو” أساسيا مثلما جرت عليه العادة ليُقدم تمريرة حاسمة في الهدف الأول الذي جاء في الدقيقة ال60 عبر ماريانو.

وقام المُدرب فاتح تيريم بتغيير نجمه الجزائري في الدقيقة ال79 بعد شعوره بالتعب جراء المجهودات الكبيرة التي بذلها.

وبعد فوزه على المُتصدر السابق خطف زملاء فيغولي الصدارة ب60 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن الملاحقين بيشكتاس وإسطنبول باشاك شهير.