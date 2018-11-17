فيغولي: “بعض المباريات لا تشبه كرة القدم بل تشبه الريغبي”

كشف متوسط ميدان المنتخب الوطني سفيان فيغولي عن بعض الأمور التي تساعد المنتخب على تغيير العقليات والفوز بالمباريات خارج الديار.

وأجرى فيغولي حوارا مطولا مع أسبوعية “فرانس فوتبول” تحدث من خلاله عن عودته إلى المنتخب الوطني قائلا:

“هناك العديد من الأمور الأساسية التي يتطلب توفرها من أجل تغيير العقليات في المنتخب، مثل الفوز بالصراعات الثنائية، لأنه هناك بعض المباريات التي لا تشبه مباريات كرة القدم، بل تشبه لقاءات الريغبي”.

وأضاف: “عندما تكون الأمور صعبة يتوجب اللعب على الكتلة والإنضباط التكتيكي والتمتع بالرغبة الإضافية.. بلماضي يستعمل تعبير يقول من خلاله يجب التمتع “بالقلب والأرجل”..الأمر بسيط للغاية ولكن هذا هو المتطلب بالضبط خاصة عندما نلعب في أدغال إفريقيا”.

وتابع: “إذا كانت لدينا كل هذه الرغبة يمكن أن نحقق الإنتصارات في إفريقيا خاصة أننا نملك مجموعة قوية، ولدينا مهاجمين حاسمين، ونحن بصد إيجاد الحصانة الدفاعية وهذا الأمر الذي لم يكن لدينا في وقت سابق”.