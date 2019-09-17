فيغولي: “بلماضي غيّر الكثير من العقليات في المنتخب”

أشاد نجم الخضر “سفيان فيغولي” بمدرب المنتخب “جمال بلماضي”، مؤكدا أن هذا الأخير غيّر الكثير من العقليات في المنتخب.

وقال “فيغولي” في حصة « C’est Vous L’expert »: “بلماضي غيّر الكثير من العقليات في المنتخب، البداية كانت بوضع فيديوهات خاصة بالمنتخب الوطني وبأهمية هذا المنتخب للشعب الجزائري”.

وأضاف: “الجميع كان سعيدا بمشاهدة فيديوهات لمنتخب جبهة التحرير الوطني، وشيئا فشيء غرز في المجموعة روح الانتصارات”.

وتابع: “كان يخصنا بالحديث عن أهمية حمل القميص الوطني وتحقيق الانتصارات ووجه سؤالا للجميع عن إما يقبلون التحدي أو لا”.

في حين ختم كلامه: “بلماضي والطاقم الفني عملوا كثيرا ويجب علينا تهنئتهم على العمل الكبير الذي قاموا به من أجل العودة بالتاج القاري من القاهرة”.