فيغولي: “بلماضي غيّر الكثير من العقليات في المنتخب”

الرياضة
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فيغولي: “بلماضي غيّر الكثير من العقليات في المنتخب”
بقلم أمير بهلول

أشاد نجم الخضر “سفيان فيغولي” بمدرب المنتخب “جمال بلماضي”، مؤكدا أن هذا الأخير غيّر الكثير من العقليات في المنتخب.

وقال “فيغولي” في حصة « C’est Vous L’expert »: “بلماضي غيّر الكثير من العقليات في المنتخب، البداية كانت بوضع فيديوهات خاصة بالمنتخب الوطني وبأهمية هذا المنتخب للشعب الجزائري”.

وأضاف: “الجميع كان سعيدا بمشاهدة فيديوهات لمنتخب جبهة التحرير الوطني، وشيئا فشيء غرز في المجموعة روح الانتصارات”.

وتابع: “كان يخصنا بالحديث عن أهمية حمل القميص الوطني وتحقيق الانتصارات ووجه سؤالا للجميع عن إما يقبلون التحدي أو لا”.

في حين ختم كلامه: “بلماضي والطاقم الفني عملوا كثيرا ويجب علينا تهنئتهم على العمل الكبير الذي قاموا به من أجل العودة بالتاج القاري من القاهرة”.


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