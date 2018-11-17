فيغولي: “بلماضي يعتمد علي وسأرد له الجميل فوق أرضية الميدان”

أشاد متوسط ميدان المنتخب الوطني سفيان فيغولي بالناخب الوطني الجديد سفيان فغولي الذي إستدعاه للمنتخب بالرغم من نقص المنافسة مع فريقه غلطة ساراي التركي.

وأجرى فيغولي حوارا مطولا مع أسبوعية فرانس فوتبول تحدث من خلاله عن عودته إلى المنتخب الوطني قائلا:

” عودتي إلى المنتخب مهمة جدا، مع الرغبة في أن تسير الأمور بشكل أفضل من ذي قبل”

وأضاف: ” بلماضي قائد حقيقي، بخصائص المدرب الكبير، بما أنه أثبث نفسه في الشرق الأوسط وسيجلب لنا تجربته ، كما أنه يشعرني بالإرتياح”

وأضاف: بلماضي يعتمد علي، وأحاول الرد بالمثل فوق أرضية الميدان من خلال تحمل مسؤولياتي”.