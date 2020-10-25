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فيغولي :”بن العمري متعود على الضغط ولست خائفا عليه في ليون”

الرياضة
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فيغولي :”بن العمري متعود على الضغط ولست خائفا عليه في ليون”
بقلم إسماعيل عشاش

توقع الدولي الجزائري سفيان فيغولي، نجاح مواطنه جمال الدين بن العمري مع ناديه الجديد أولمبيك ليون، خلال الموسم الجاري.

وصرّح نجم قلعة سراي، لموقع “فوت ميركاتو” قائلا :”جمال يعرف الضغط جيدا، وهو يمتلك مؤهلات تتاكمل مع البلجيكي ديناير”.

وواصل :”إنه شرس في الصراعات الفردية، كما أنه يمتلك الخبرة، أعتقد بأنه سيكون قادرا على جعل دفاع ليون كتلة صلبة”.

وأردف :”كما أنه يمتلك القدرة على إخراج الكرة بطريقة سلسلة، وهذا أمر لا يُشكر عليه بالشكل الذي يستحقه”.

وختم :”بطبيعة الحال سيكون بحاجة للعب بضع مُباريات، قبل إسترجاع ريتم المُنافسة، وهو المتوقف عن اللعب منذ فترة”.


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