فيغولي تحت “المجهر” !!

ستكون كل الأنظار موجهة عشية اليوم إلى سفيان فيغولي نجم “غلطة سراي” التركي الذي سيواجه نادي “طرابزون سبور” في أحد أبرز مباريات الدوري التركي.

وهذه المباراة ستكون خاصة للنجم الجزائري الذي تعرض للطرد في مباراة الذهاب بعد اعتدائه على لاعب الخصم.

كما كان المدرب “تيريم” قد حذر “سوسو” من التهور في مباراة اليوم وأكد له أنه لاعب مهم في فريقه.

من جهة أخرى، تعلق جماهير “غلطة سراي” آمالها على النجم الجزائري لتحقيق الفوز كونه يتواجد في لياقة عالية.

وقد تكون مباراة اليوم فرصة لـ “سفيان فيغولي” للرد بطريقته الخاصة على مدرب الخضر “ماجر” الذي يواصل إبعاده.