فيغولي: ” تلقيت إستدعاء من بلماضي بالرغم من نقص المنافسة “

إعترف متوسط ميدان المنتخب الجزائري سفيان فيغولي بفضل الناخب الوطني جمال بلماضي الذي إستدعاه لقائمة الخضر بالرغم من نقص المنافسة.

وتحدث فيغولي في حوار مطول مع أسبوعية فرانس فوتبول الفرنسية عن الوضعية الصعبة التي يعيشها مع غلطة ساراي التركي قائلا:

“لقد كانت لدي الفرصة أنني عدت إلى المنتخب الشهر الماضي، حيث إستدعاني بلماضي بالرغم من عدد الدقائق القليلة التي شاركت فيها”

وأضاف: “لقد ساعدني هذا الإستدعاء من الناحية المعنوية، كما ساعادني من الناحية البدنية لأنني تحصلت على عدد دقائق أكثر للمشاركة”

“المنتخب قدم لي يد المساعدة في الوقت الذي كنت أمر فيه بظروف صعبة، وهذا مهم جدا”.