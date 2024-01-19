فيغولي: “توقيت مبارتنا أمام بوركينا فاسو لن يكون عائقا”
بقلم كريم تيغرمت
أكد الدولي الجزائري، سفيان فيغولي، بأن توقيت المباراة المقبلة التي ستجمعهم بمنتخب بوركينا فاسو، لا يشكل عائقا لهم.
وصرح فيغولي، اليوم الجمعة، قبل الحصة التدريبية الأخيرة للخضر: “شاهدنا في هذه “الكان”، الكثير من المفاجآت، حيث شهدنا عدة نتائج غير متوقعة”.
كما أضاف الدولي الجزائري: “أعلم أن حاليا هناك مستوى أعلى مقارنة بالدورات السابقة التي شاركت فيها”.
بخصوص توقيت مباراتهم أمام بوركينا فاسو، قال سفيان فيغولي: “لعب المباراة على الساعة الثانية زوالا ليس عائقا، كوننا تعودنا على الأجواء الإفريقية”.
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