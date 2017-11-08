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فيغولي: “جئت لغلطة سراي من أجل التتويج بالألقاب”

الرياضة
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فيغولي: “جئت لغلطة سراي من أجل التتويج بالألقاب”
بقلم أمير بهلول

أكد “سفيان فيغولي” لاعب غلطة سراي أنه وقع لهذا الفريق التركي من أجل الفوز بالألقاب التي تنقصه في مشواره الرياضي.

وقال فيغولي: “عندما تكون لاعبا في فالنسيا التتويج بالالقاب يكون صعبا خاصة لما تواجه برشلونة وريال مدريد”

وأضاف: “بطبيعة الحال، اخترت غلطة سراي من اجل التتويج بالألقاب التي تنقصني، أعلم أنني انضممت الى فريق كبير في تركيا”

وتابع سوسو حديثه: “منذ الوهلة الأولى شعرت بشغف الجماهير، لم أحظى بترحيب مثل الذي حظيت به في هذا النادي، لذلك أنت مطالب بتقديم كل شيء من أجل الجماهير”.

وختم كلامه: “مستعد للعب هنا لخمس سنوات كاملة، من أجل الفوز بالألقاب”

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