فيغولي: “جئت لغلطة سراي من أجل التتويج بالألقاب”

أكد “سفيان فيغولي” لاعب غلطة سراي أنه وقع لهذا الفريق التركي من أجل الفوز بالألقاب التي تنقصه في مشواره الرياضي.

وقال فيغولي: “عندما تكون لاعبا في فالنسيا التتويج بالالقاب يكون صعبا خاصة لما تواجه برشلونة وريال مدريد”

وأضاف: “بطبيعة الحال، اخترت غلطة سراي من اجل التتويج بالألقاب التي تنقصني، أعلم أنني انضممت الى فريق كبير في تركيا”

وتابع سوسو حديثه: “منذ الوهلة الأولى شعرت بشغف الجماهير، لم أحظى بترحيب مثل الذي حظيت به في هذا النادي، لذلك أنت مطالب بتقديم كل شيء من أجل الجماهير”.

وختم كلامه: “مستعد للعب هنا لخمس سنوات كاملة، من أجل الفوز بالألقاب”