فيغولي :”جامع السلطان أحمد.. ماشاء الله”

قام الدولي الجزائري، سفيان فيغولي بوضع صورة له أمام واحد من أبرز المعالم السياحية بـ”إسطنبول” متمثلا في جامع “السلطان أحمد”.

وعلّق اللاعب المُتألق هذا الموسم من على حسابه الرسمي على موقع “تويتر” قائلا :”جامع السلطان أحمد.. المسجد الأزرق، ماشاء الله”.

وتأتي خرجة الجناح الطائر لتؤكد مرة أخرى على ارتياحه الكبير في بلاد الأناضول والتي يحظى فيها بنجومية فريدة من نوعها.

ويُقدم “سوسو” عروضا مميزة رفقة ناديه “غلطة سراي” مُساهما في تصدره لترتيب الدوري على بعد نقطة من الغريم “إسطنبول باشكسيهير”.