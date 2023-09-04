فيغولي: “جاهز لأي منصب وهدفنا الفوز في اللقاءين”

كشف سفيان فيغولي، الذي استدعي لتربص شهر سبتمبر الجاري، بعد غياب لأزيد من سنة ونصف، استعداده للمشاركة في لقاءي تنزانيا والسنغال.

وقال فيغولي، في تصريحات إعلامية اليوم الاثنين، من مطار هواري بومدين: “أهدافي واضحة وهي التواجد دوما مع المنتخب، وإذا قررت المدرب إشراكي في أي منصب سأكون جاهزا وحاضرا”.

قبل أن يتحدث نجم غلطة سراي التركي السابق، عن أهداف الخضر في تربص سبتمبر الجاري الذي تتخلله مواجهتين أمام تنزانيا والسنغال، وقال: “هدفنا الفوز باللقاءين.. سنعمل جيدا هذا الأسبوع للتحضير للمستقبل”.