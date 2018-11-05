فيغولي جاهز لمواجهة “شالك” في دوري الأبطال

سيكون النجم الجزائري “سفيان فيغولي” جاهزا لمباراة الغد في دوري الأبطال، حينما يحل رفقة فريقه “غلطة سراي” ضيفا على نادي “شالك” الألماني.

وكان “سوسو” غائبا عن الميادين في الفترة الأخيرة بسبب الإصابة التي تعرض لها وعودته بمثابة إضافة قوية لتشكيلة “فاتح تيريم”.

وحسب ما ذكرته المصادر الصحفية التركية، فإنه من المتوقع مشاركة “سفيان” كأساسي في مباراة الغد.

كما أن الناخب الوطني “جمال بلماضي” تنفس الصعداء بعودة “فيغولي” للميادين مما يعني جاهزيته لمواجهة “الطوغو” لحساب تصفيات كأس أمم إفريقيا 2019.