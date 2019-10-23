فيغولي: “حظوظنا في التأهل لازالت قائمة”

الرياضة
  • -
  • 0
فيغولي: “حظوظنا في التأهل لازالت قائمة”
بقلم كريم.تيغرمت

أبدى الدولي الجزائري سفيان فيغولي، تفاؤله بخصوص قدرة فريقه غلطا سراي، على التأهل للدور المقبل من رابطة الأبطال، رغم الخسارة الأخيرة أمام ريال دريد.

وصرح فيغولي، عقب الخسارة أمام ريال مدريد: “في كرة القدم علينا القتال لآخر دقيقة، لذا أقول أن حظوظنا في التأهل لازالت قائمة”.

وتابع: “ندرك أن الأمور ستكون صعبة، لكن علينا تقديم أقصى ما لدينا في مبارياتنا المقبلة، وأن نرفع من مستوانا”.

يذكر أن سفيان فيغولي، انهزم أمس الثلاثاء رفقة ناديه غلطا سراي التركي، أمام ريال مدريد، بنتيجة 1-0، لحساب دور مجموعات رابطة أبطال أوروبا.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=716492

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com