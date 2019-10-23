فيغولي: “حظوظنا في التأهل لازالت قائمة”

أبدى الدولي الجزائري سفيان فيغولي، تفاؤله بخصوص قدرة فريقه غلطا سراي، على التأهل للدور المقبل من رابطة الأبطال، رغم الخسارة الأخيرة أمام ريال دريد.

وصرح فيغولي، عقب الخسارة أمام ريال مدريد: “في كرة القدم علينا القتال لآخر دقيقة، لذا أقول أن حظوظنا في التأهل لازالت قائمة”.

وتابع: “ندرك أن الأمور ستكون صعبة، لكن علينا تقديم أقصى ما لدينا في مبارياتنا المقبلة، وأن نرفع من مستوانا”.

يذكر أن سفيان فيغولي، انهزم أمس الثلاثاء رفقة ناديه غلطا سراي التركي، أمام ريال مدريد، بنتيجة 1-0، لحساب دور مجموعات رابطة أبطال أوروبا.