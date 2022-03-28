فيغولي خارج حسابات بلماضي في معركة الحسم

لم يتدرب سفيان فيغولي في الحصة التدريبية الأخيرة للمنتخب الوطني سهرة اليوم، رغم حضوره بملعب تشاكر، وهو ما يمهد لغيابه عن مباراة الإياب ضد الكاميرون غدا الثلاثاء.

ولم يسجل لاعب “غلطة سراي” تواجده مع المجموعة للحصة الثانية على التوالي بعدما غاب عن حصة يوم الأحد أيضا.

ويعاني اللاعب من إصابة لم تكشف “الفاف” عن نوعها ولا تأثيرها في مشاركته، مثلما تكتم بلماضي حول امكانية غياب لاعب ثان من تعداده الى جانب بن سبعيني المعاقب.

واتضح أن الاستنجاد بخدمات بن رحمة من القائمة الموسعة لم يكن لتعويض الظهير الأيسر لنادي “بوريسيا مونشنغلادباخ”، وانما ليكون حلا بديلا لغياب فيغولي المرتقب.