فيغولي “خلّطها” بعد نهاية مباراة فريقه !

كشفت بعض المصادر التركية أن الجزائري “سفيان فيغولي” قد تشاجر مع “جوزيف أتاما” لاعب “إسنطبول باشاك شهير” في النفق المؤدي لغرف حفظ الملابس.

وبسبب ضغط المباراة بين المتصدر والملاحق، فإن كلا اللاعبان تبادلا الكلام، قبل أن يتدخل الجميع لتهدئة النفوس.

وحسب ما ذكرته بعض المصادر التركية فإن مدربا الفريقين قد تدخلا وفكا النزاع بين اللاعبين قبل أن تتطور الأمور.

يذكر أن “إسطنبول باشاك شهير” يتصدر البطولة التركية بفارق8 نقاط عن الملاحق “غلطة سراي” الذي يسعى لعودة قوية في المرحلة الثانية من البطولة.