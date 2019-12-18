فيغولي: “راض عن آدائي والأهم هو ضمان التأهل”

عبّر الدولي الجزائري سفيان فيغولي، عن سعادته بعد أن ساهم في الفوز الذي حققه ناديه غلطة سراي، أمام توزولا سبورت، لحساب كأس تركيا.

وصرح فيغولي للصحافة التركية، عقب هذا اللقاء: “أنا سعيد للغاية، أعتقد أننا قمنا بعمل جيد، ولم نترك أي مجال للفريق المنافس”.

وأضاف: “سعيد جدا بأدائي، ولأنني سجلت ومنحت تمريرة حاسمة، لكن الأكثر أهمية هو تحقيق التأهل، وهذا أمر جيد للمعنويات”.

وتابع فيغولي: “تفصلنا الآن مبارتين عن نهاية مرحلة الذهاب، سنحاول الفوز بهما، بعدها سأحظى بالراحة ، للعودة بقوة في مرحلة العودة”.

يذكر أن سفيان فيغولي، ساهم بشكل كبير، أمس الثلاثاء، في تحقيق ناديه التأهل للدور الـ16 من كأس تركيا، بعد فوزهم بـ4-0 على توزولا سبورت.