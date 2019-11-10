فيغولي سعيد بهدفه ويعد جماهير “غلطة سراي” بالكثير !

الرياضة
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فيغولي سعيد بهدفه ويعد جماهير “غلطة سراي” بالكثير !
بقلم أمير بهلول

أبدى “سفيان فيغولي” نجم “غلطة سراي” عن سعادته بعد تسجيله الهدف الأول له هذا الموسم.

وصرح “سوسو” قائلا: “أنا سعيد بمردود الفريق فالجميع قدم أداء مميز في هذه المباراة وأيضا أنا سعيد بالهدف الذي سجلته”.

وأضاف: “من الناحية البدنية أشعر أنني أفضل يوم بعد يوم، عليّ أن أشارك في 90 دقيقة حتى أكون في أفضل مستوياتي البدنية”.

وتابع: “كان من المهم تحقيق الانتصار، وأهدي هدفي لزوجتي وأبنائي”.


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