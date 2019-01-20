فيغولي: “سنفعل كل شيء للتتويج باللقب هذا الموسم”

أكد سفيان فيغولي نجم “غلطة سراي”، أنه سيفعل كل شيء رفقة زملائه من أجل قلب الطاولة على المتصدر وتحقيق اللقب في نهاية الموسم.

ونشر “سوسو” عبر حسابه الرسمي في “التويتر”: “شكرا لكل الفريق على الفوز بالنتيجة والأداء”.

وأضاف: “شكرا ايضا للجماهير على دعمهم الكبير لنا، وسنفعل كل شيء من أجل التتويج باللقب 22 ان شاء الله”.

ويحتل “غلطة سراي” الوصافة بفارق 3 نقاط عن المتصدر “باشاك شهير” الذي سيواجه اليوم الأحد نادي “طرابزون سبور”.