فيغولي: “سنفعل كل شيء للتتويج باللقب هذا الموسم”

أكد سفيان فيغولي نجم “غلطة سراي”، أنه سيفعل كل شيء رفقة زملائه من أجل قلب الطاولة على المتصدر وتحقيق اللقب في نهاية الموسم.
ونشر “سوسو” عبر حسابه الرسمي في “التويتر”: “شكرا لكل الفريق على الفوز بالنتيجة والأداء”.
وأضاف: “شكرا ايضا للجماهير على دعمهم الكبير لنا، وسنفعل كل شيء من أجل التتويج باللقب 22 ان شاء الله”.
ويحتل “غلطة سراي” الوصافة بفارق 3 نقاط عن المتصدر “باشاك شهير” الذي سيواجه اليوم الأحد نادي “طرابزون سبور”.
Sonuç ve oynanan oyun için tüm takıma tebrikler. Verdikleri destek için taraflarımıza teşekkürler. 22. kupayı almak için ligin sonuna kadar hep en iyisini yapacağız inşallah🔥❤️💛👊🏼🦁6-0 #Hedef22 #galatasaray #dz #cimbom pic.twitter.com/9QTBEFr98Z
— Sofiane Feghouli (@sffeghouli) January 19, 2019
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