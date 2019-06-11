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فيغولي: “سنلعب بحرارة وإرادة كبيرة في كأس إفريقيا”

الرياضة
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فيغولي: “سنلعب بحرارة وإرادة كبيرة في كأس إفريقيا”
بقلم أمير بهلول

أكد “سفيان فيغولي” نجم المنتخب الجزائري، أن الخضر سيلعبون بحرارة كبيرة فوق أرضية الميدان في كل مباراة في كان 2019.

وقال فيغولي في تصريح للموقع الرسمي للفاف: “كان 2019 ستكون الكان الثالثة بالنسبة لي، وعلينا أن نقدم أداء كبير”.

وأضاف: “لا أحد من اللاعبين يعاني من الحرارة في قطر لأننا محترفون وعلينا التأقلم مع كل شيء”.

وتابع: “في إفريقيا عليك أن تحضر بأفضل طريقة ممكنة وهذا ما نفعله خاصة أن الحصة التدريبية مدتها طويلة، فعلينا أن نكون جاهزين بدنيا لهذه الكان”.

وختم كلامه: “بالنسبة للطقس في مصر.. علينا أن نعوض ذلك بالقلب والتركيز فوق أرضية الميدان”.


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