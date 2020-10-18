فيغولي سينال فُرصة أخيرة مع قلعة سراي

سيكون الدولي الجزائري سفيان فيغولي، مُطالبا بتقديم آداءٍ كبير رفقة غالاتاساراي، يوم غد الإثنين أمام آلانيا، تفاديا لفقدان مكانته الأساسية.

وأكدت تقارير إعلامية تركية، بأن المدرب فاتح تيريم، سيمنح الجناح الطائر آخر فرصة لإقناعه، وإلا فإنه سيحيله على مقاعد البدلاء.

وكشفت ذات المصادر، عن عدم رضا “الإمبراطور” بالمُستويات التي يُقدمها “سوسو”، منذ بداية الموسم الجاري الى حد الساعة.

وبعيدا عن الجانب الفني، يتواجد مُحارب الصحراء، في حرب مُعلنة ضد إدارة فريقه بسبب رفضه المطلق لتخفيض راتبه.

ويُحاول مُسيروا “الأسود” إقناع بطل إفريقيا 2019، بالسماح في نسبة تصل لـ15%، دون جدوى الى غاية كتابة هذه الأسطر