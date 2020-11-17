فيغولي: “شكرا لكم.. 22 مباراة دون هزيمة”

أبدى النجم الجزائري “سفيان فيغولي” عن سعادته بالنتيجة المحققة في “زيمبابوي” التي سمحت للمنتخب بالتأهل للكان والدفاع عن لقبه.

ونشر “فيغولي” عبر حسابه في “التويتر”: “التأهل.. 22 مباراة دون هزيمة”.

وأضاف: “شكرا جميعا على رسائلكم وعلى دعمكم”.

يذكر أن “سوسو” قدم مباراة كبيرة أمام “زيمبابوي” سواء في الجولة الثالثة أو الرابعة.