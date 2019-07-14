فيغولي: ” على الشعب الجزائري أن يكون فخورا بهذا المنتخب”

أكد متوسط ميدان المنتخب الوطني سفيان فيغولي على ضرورة الإفتخار بهذا المنتخب، الذي تأهل عن جدارة وإستحقاق للمباراة النهائية.

وتحدث فيغولي في ميكروفون النهار بعد نهاية المباراة في المنطقة المختلطة بستاد القاهرة قائلا:

“نحن سعيدون، وأهنئ كل الأنصار الذين تنقلوا إلى المدرجات، كل الشعب الجزائري عليه أن يكون فخورا بهذا المنتخب”

وأَضاف:” سجلنا في الدقيقة الأخيرة، السنغال قدم مباراة رائعة ولكننا تحكما في المباراة، نحن اللاعبين نعرف لمذا جئنا إلى الكان كانت لدينا الرغبة في التتويج لكن يجب أن ننزل من السحاب”.