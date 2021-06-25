فيغولي على رادار أندية فرنسية

كشفت مصادر صحفية تركية، أن النجم الجزائري “سفيان فيغولي” مطلوب في الدوري الفرنسي حيث أن 3 نوادي من الليغ 1 تتابع باهتمام كبير تطورات قضية اللاعب الجزائري مع فريقه “غلطة سراي” التركي.

وأكدت ذات المصادر، أن هذه الأندية تعتبر من الأندية الجيدة في الدوري الفرنسي، دون أن الفصح عن أسماء هذه الأندية، لكن يبقى الأهم ، أن “فيغولي” لديه الكثير من العروض ولكنه بحاجة لفسخ عقده أولا مع “غلطة سراي”.

في نفس السياق، دخلت إدارة “السيم بوم” في مفاوضات مع اللاعب من أجل فسخ عقده بالتراضي حيث لا يزال “سوسو” مرتبطا بعقد مع الفريق التركي إلى غاية جوان 2022، وهو الذي يتلقى راتبا في حدود 4 ملايين أورو.