فيغولي: “علينا أن نكون أكثر قوة من أي وقت مضى”

في اجتماع جرى بين المدير الرياضي لنادي غلطة سراي وبعض اللاعبين على غرار سفيان فيغولي خاصة بعد الخسارة في الداربي بثلاثية نظيفة.

وطالب فيغولي من زملائه أن يكونوا أكثر قوة من أي وقت مضى كما طالب من الجماهير مساندة الفريق.

وقال الجزائري: “علينا أن نفوز في المباريات الثلاث المقبلة، علينا أن نبقى في المقدمة واستعادة الصدارة”.

وأضاف: “علينا أن نكون أكثر قوة من أي وقت مضى، ونطلب من الجماهير دعم الفريق في هذه الفترة”.

يذكر أن غلطة سراي يحتل وصافة الترتيب العام بفارق “نقطة” واحدة عن المتصدر نادي “إسطنبول”.