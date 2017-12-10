فيغولي: “فخور بارتداء قميص غلطة سراي”

قدم سفيان فيغولي مباراة كبيرة أمس السبت مع فريقه غلطة سراي ضد آكهيسار سبور والتي انتهت بنتيجة 4-2 في مباراة الجولة 15 من الدوري التركي.

وقال فيغولي: “أود أن أهنئ جميع اللاعبين على ردة فعلهم خاصة بعد الخسارة الأخيرة وايضا أهنئ الطاقم الفني وخاصة المدرب”.

وأضاف: “كنا منهزمين في الشوط الأول بنتيجة هدفين لصفر لكن عزيمتنا كانت أكبر والحمد الله على النقاط 3”.

وأردف: “أشكر الجماهير على دعمهم الكبير، الموسم سيكون طويلا و أعدهم أننا سنبلل هذا القميص”.

في حين حتم سوسو كلامه: “سعيد بهدفي ومساهمتي في فوز فريقي، فخور بحملي قميص غلطة سراي”.

وبتصريحاته أكد فيغولي أنه لا وجود لأي مشكل بينه وبين المدرب “تودور”.

يذكر أن الصحافة التركية هاجمت “سوسو” في الفترة الأخيرة بل أكدت أنه قاد انقلابا على المدرب في غرف تغيير الملابس.