فيغولي: “فخور باللعب تحت قيادة بلماضي”

أشاد “سفيان فيغولي” نجم المنتخب الوطني بالمدرب “جمال بلماضي” وبالعمل الكبير الذي قام به منذ توليه الإشراف على العارضة الفنية للخضر.

وقال “سوسو” في تصريحات لموقع “فوت ميركاتو”: “بلماضي هو أساس كل شيء جميل”.

وأضاف: “ما قام به في هذا المنتخب يؤكد قيمته، لقد عرفت العديد من المدربين طوال مشواري، لكن بلماضي من المستوى العالي”.

وتابع: “فخور باللعب تحت قيادته، أعلم أنه لا يبحث وراء الألقاب الفردية لكن وجوده كرابع أفضل مدرب في العالم يجعلنا فخورين به”.

وأردف: “ما يهم بلماضي هو اللعب الجماعي والألقاب الجماعية، لا يزال متعطشا وجائعا لتحقيق المزيد من النجاحات”.

في حين ختم كلامه: “نحن خلف بلماضي ونؤيده”.