فيغولي: “فخور بتتويجي بجائزة أفضل لاعب في الفريق”

أبدى “سفيان فيغولي” عن سعادته الكبيرة بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب في نادي “غلطة سراي” لهذا الموسم.
ونشر “سوسو” صورته رفقة الفريق عبر مواقع التواصل الإجتماعي وقال: “فخور بتتويجي بجائزة أفضل لاعب في الموسم”.
وأضاف: “أشكر زملائي والطاقم الفني وكل الداعمين لهذا النادي على منحي كل الحافز لتقديم الأفضل”.
يذكر أن “سوسو” بات النجم الأول في “غلطة سراي”، وجماهير النادي ترفض وبشدة رحيله عن الفريق.
GSYIAD tarafından Yılın Sporcusu Ödülü’ne layık olmak benim için çok büyük bir onur.Tüm takım arkadaşlarıma, teknik ekibimize, taraftarlarımıza bana verdikleri destek ve motivasyon için teşekkür ederim. Un honneur d’être élu meilleur sportif de l’année de la part de @1905gsyiad pic.twitter.com/z79SFH3IOu
— Sofiane Feghouli (@sffeghouli) April 23, 2019
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