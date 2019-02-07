فيغولي: “فزنا من أجل والد الإمبراطور”

أبدى النجم الجزائري “سفيان فيغولي” سعادته بالفوز المحقق في كأس تركيا أمس الأربعاء وشكر جميع زملائه على أدائهم.

وقال “سوسو” في تصريح للموقع الرسمي لـ “غلطة سراي”: “حققنا الفوز في هذه المباراة من أجل والد المدرب”.

وأضاف: “فعلنا كل شيء من أجل تحقيق الفوز في هذه المباراة، تجاوزنا كل الصعاب وأتمنى أن يساعد هذا الفوز مدربنا معنويا”.

وتابع: “كان علينا الفوز بأكبر نتيجة ممكنة قبل مواجهة الإياب وأشكر الله على تسجيلي الهدف الثاني في المباراة”.

يذكر أن والد المدرب “فاتح تيريم” توفي في أحد المستشفيات التركية عن عمر يناهز الـ 94 قبل المباراة.