فيغولي في رسالة لجماهير “غلطة سراي”: “لن نستسلم أبدا” !

الرياضة
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فيغولي في رسالة لجماهير “غلطة سراي”: “لن نستسلم أبدا” !
بقلم أمير بهلول

ابتعد نادي “غلطة سراي” كثيرا على مقدمة الترتيب، غير أن “سفيان فيغولي” أكد أن الفريق لن يتستلم بل سيواصل اللعب بنفس الرغبة إلى غاية نهاية الموسم.

الفارق بين “غلطة سراي” صاحب المركز الرابع والمتصدر “باشاك شهير” 8 نقاط كاملة قبل 5 جولات من نهاية الموسم ويبدو أن الأمر قد حسم لإسطنبول باشاك شهير.

بالرغم من كل هذا نشر “سوسو” عبر حسابه الرسمي في “التويتر”: “لن نستسلم أبدا”.


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