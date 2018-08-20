“فيغولي” في طريقه للإلتحاق بالدوري السعودي

يقترب النجم الدولي الجزائري سفيان فيغولي من ترك فريقه غلطة سراي التركي والتوجه صوب الدوري السعودي للمُحترفين وبالضبط نادي الهلال.

حيث كشف سهرة اليوم الإثنين موقع “هابر تورك” التركي أن فريق الهلال قدم عرضا لإدارة النادي التركي من أجل ضم نجم المنتخب الوطني.

وأضاف نفس الموقع أن العائق الوحيد الذي يُبطل الصفقة لحد الآن هو الراتب الضخم الذي يتقاضاه “سوسو” في تركيا والذي لن يستطيع الهلال تقديمه له.

يُذكر أن المدرب فاتح تيريم كان قد أبعد فيغولي من خياراته الفنية في المُباراتين الماضيتين مايدفعه لترك الدوري التركي صوب نادي جديد.