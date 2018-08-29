فيغولي في مفاوضات مع “أولمبياكوس” !

كشفت المصادر الصحفية التركية، أن الجزائري “سفيان فيغولي” قد تفاوض شخصيا مع رئيس نادي “أولمبياكوس” اليوناني في ظل تعقد وضعيته مع “غلطة سراي”.

فيغولي الذي شارك لـ “7 دقائق” فقط في ثلاث مباريات مع الفريق التركي يواجه مستقبلا غامضا خاصة أن المدرب “تيريم” أخرجه من حساباته ويريد “رحيله”.

هذا وأكدت ذات المصادر، أن “سوسو” قد تفاوض مع “ماريناكيس” رئيس “أولمبياكوس” في “أثينا” وأكد له أنه يتحصل على راتب سنوي قدره 3.8 مليون أورو مع الفريق التركي.

لذلك فإن انتقال “فيغولي” إلى النادي “اليوناني” لن يكون إلا في حالة قبول رئيس الفريق شروط النجم الجزائري وهو ما يعقد الصفقة.

فرئيس “أولمبياكوس” يرى أن راتب الجزائري “مرتفع” لكنه أكد أن الأبواب تبقى مفتوحة في حالة تخفيضه لراتبه.

من جهة أخرى، يترقب نادي “دينامو كييف” الأوكراني الوضعية من أجل تقديم عرض رسمي لـ “فيغولي”.