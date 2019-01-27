فيغولي: “قاتلنا حتى الدقيقة الأخيرة وأنا سعيد بهذا”

أبدى الجزائري “سفيان فيغولي” عن سعادته الكبيرة بأدائه وأداء فريقه “غلطة سراي” في مباراة أمس السبت في الدوري التركي.

وقال “فيغولي” في تصريحات صحفية: “نعود إلى الديار بثلاث نقاط ثمينة بعد تنقل صعب للغاية”.

وأضاف: “الجميع شاهد الروح الكبيرة للفريق، أود أن أهنئ زملائي بهذا الفوز فلقد قاتلنا حتى الدقيقة الأخيرة”.

وتابع: “أنا سعيد جدا باللعب في فريق كبير مثل غلطة سراي، وأريد تحقيق نجاحات أخرى مع هذا النادي”.

وختم كلامه: “لدينا نفس الحافز من أجل الفوز بلقب البطولة مثلما فعلنا الموسم الماضي”.