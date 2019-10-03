فيغولي: “كانت هناك ضغوطات كبيرة على هذا الجيل”

الرياضة
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فيغولي: “كانت هناك ضغوطات كبيرة على هذا الجيل”
بقلم أمير بهلول

أشاد “سفيان فيغولي” بزملائه في المنتخب الوطني الجزائري بعد التتويج بكأس إفريقيا خاصة بعد الضغوطات الكبيرة التي كانوا يعانوا منها.

وقال “فيغولي” في حوار أجراه مع موقع “ActuFoot”: “التتويج بكأس إفريقيا هو أمر لا يصدق، الجزائر فازت بلقب وحيد كان في 1990 قبل أن نحقق اللقب الثاني في 2019”.

وأضاف: “كان هناك ضغوطات كبيرة على هذا الفريق والحمد لله أننا حققنا اللقب في 2019 تحت قيادة طاقم تدريبي كبير وبلاعبين مميزين”.

وتابع: “بلماضي كان صريحا معنا وطالبنا بالتتويج بكأس إفريقيا في أول لقاء لنا معه، تعلمنا من أخطائنا ولعبنا من أجل الشعب”.

في حين ختم كلامه: “ما فعله لنا الشعب الجزائري لدى عودتنا لا يصدق”.


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