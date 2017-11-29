فيغولي لأردوغان :”شكرا سيادة الرئيس” !!

يواصل الدولي الجزائري، سفيان فيغولي سعيه للمُساهمة بكل الأشكال الممكنة لدعم مُسلمي “الروهينغا” والذين يتعرضون لتطهير عرقي حقيقي ببلدهم “ميانمار”.

وقام “سوسو” من على حسابه الرسمي في “تويتر” بإبداء سعادته بعد تحرك رئيس الجمهورية التركية، رجب طيب أردوغان لدعم القضية.

وعلّق نجم “غالاتاساراي” قائلا :”مرحبا بك وشكرا لسيادتكم”. وهذا بعد قيام “أردوغان” بالوقوف في صف “جيش الحُب من أجل الروهينغا”.

يُشار أن فيغولي قام بداية الأسبوع برعاية دورة كُروية في العاصمة الفرنسية “باريس”، تم تخصيص مداخيلها لـ”الروهينغا” اللاجئين بمُخيمات بنغلاديش.

وإضافة لفيغولي، فإن “أردوغان” تحصل على شكر النجم الطوغولي “إيمانويل أديبايور” والذي يُعتبر أيضا من أكبر مُساندي “الروهينغا”.