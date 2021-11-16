فيغولي لأوزيل :”أكرهك ولن أنسى ما حدث بيننا”
بقلم إسماعيل عشاش
عبّر الدولي الجزائري، سفيان فيغولي، عن كرهه للألماني مسعود أوزيل، بسبب المُباراة الشهيرة بين الخضر والمانشافت في مونديال 2014.
وصرّح فيغولي لجريدة “حريات” التركية :”أكره أوزيل، منذ أن سجل الهدف القاتل في شباك الجزائر، في ثمن نهائي كأس العالم”.
وأردف في نفس السياق :”في تلك المُباراة، ظهرنا بمستوى كبير وكنا قادرين على التأهل، ولكنه حطم آمالنا”.
ليختم :”منذ تلك اللحظة، أصبحت أكرهه، ولا يمكنني نسيان ما حدث في تلك المُباراة”.
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