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الرياضة

فيغولي لأوزيل :”أكرهك ولن أنسى ما حدث بيننا”

بقلم إسماعيل عشاش
فيغولي لأوزيل :”أكرهك ولن أنسى ما حدث بيننا”
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عبّر الدولي الجزائري، سفيان فيغولي، عن كرهه للألماني مسعود أوزيل، بسبب المُباراة الشهيرة بين الخضر والمانشافت في مونديال 2014.

وصرّح فيغولي لجريدة “حريات” التركية :”أكره أوزيل، منذ أن سجل الهدف القاتل في شباك الجزائر، في ثمن نهائي كأس العالم”.

وأردف في نفس السياق :”في تلك المُباراة، ظهرنا بمستوى كبير وكنا قادرين على التأهل، ولكنه حطم آمالنا”.

ليختم :”منذ تلك اللحظة، أصبحت أكرهه، ولا يمكنني نسيان ما حدث في تلك المُباراة”.

رابط دائم : https://nhar.tv/ITHS2
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