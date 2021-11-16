فيغولي لأوزيل :”أكرهك ولن أنسى ما حدث بيننا”

عبّر الدولي الجزائري، سفيان فيغولي، عن كرهه للألماني مسعود أوزيل، بسبب المُباراة الشهيرة بين الخضر والمانشافت في مونديال 2014.

وصرّح فيغولي لجريدة “حريات” التركية :”أكره أوزيل، منذ أن سجل الهدف القاتل في شباك الجزائر، في ثمن نهائي كأس العالم”.

وأردف في نفس السياق :”في تلك المُباراة، ظهرنا بمستوى كبير وكنا قادرين على التأهل، ولكنه حطم آمالنا”.

ليختم :”منذ تلك اللحظة، أصبحت أكرهه، ولا يمكنني نسيان ما حدث في تلك المُباراة”.