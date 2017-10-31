عاد سفيان فيغولي لاعب “غلطة سراي” التركي للحديث عن طرده في المباراة الأخيرة ضد “طرابزون سبور” في الدوري المحلي.

وقال فيغولي للصحافة التركية: “الحكم لم يتحرك من اجل حماية زميلي، فلاعب الخصم أعاقه وحتى وهو على الأرض قام بضربه، فذهبت ودافعت عن زميلي”.

وأضاف: “لم أقم بضربه كما تصور البعض، كل ما في الأمر أني دفعته و ابعدته عن زميلي”.

وتابع “سوسو” حديثه: “لا أستحق الطرد، بل لا أستحق حتى البطاقة الصفراء، العقوبة كانت قاسية جدا”

وأردف قائلا: “الحكام يقعون في نفس الأخطاء في مباراتين متتاليتين ضد غلطة سراي هذا غير مقبول أيضا، وعلينا التعود على هذا”.

وختم فيغولي حديثه: “تحدثنا فيما بيننا و أكدنا على ضرورة نسيان الخسارة و التفكير فيما هو قادم”.