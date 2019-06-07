فيغولي: “لا أعرف الكثير عن كينيا وتنزانيا ولكن..”

أبدى الدولي الجزائري سفيان فيغولي، رأيه حول منافسي الخضر، ضمن المجموعة الثالثة من منافسة كأس أمم إفريقيا 2019، المقررة بمصر.

وصرح فيغولي، في حوار لموقع “فوت ميركاتو”: “لا يوجد فريق سهل في إفريقيا، مثل أي شخص آخر، شاهدت مجموعتنا، ولا أعرف الكثير عن كينيا وتنزانيا”.

وأضاف: “سندرس هذه الفرق مع الطاقم الفني، ندرك أن الأمر لن يكون سهلا، لأن هذه المنتخبات بلغت كأس أمم إفريقيا لأنها تستحق ذلك، وعلينا احترامهم”.

وتابع: “علينا أن نكون أقوياء، والفوز بجميع المباريات، من خلال اللعب جميعا من أجل الفريق، وتبليل القميص”.