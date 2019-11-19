فيغولي: “لعبنا في ظروف كارثية.. ونهاية مثالية لعام لا ينسى”

أشاد “سفيان فيغولي” قائد “الخضر” بالروح القتالية التي ميّزت المنتخب الوطني في مباراتهم أمس الإثنين أمام “بوتسوانا”.
ونشر “سوسو” عبر حسابه الرسمي في “التويتر”: “فوز مستحق في ظروف كارثية”.
وأضاف: “نهاية عام 2019 لا ينسى مع المنتخب الوطني، شكرا للاعبين، الطاقم الفني والجمهور الجزائري”.
وتابع: “نلتقي قريبا في مغامرات جديدة إن شاء الله، تحيا الجزائر”.
Victoire 0-1 indispensable dans des conditions catastrophique , cette année 2019 inoubliable ce termine avec l’équipe nationale bravo à tous joueurs , staff, supporters , à très vite insh’Allah pour de nouvelles aventures , vive l’Algérie ✊🏼💚🇩🇿 #dz #teamdz pic.twitter.com/opmbdXgwtp
— Sofiane Feghouli (@sffeghouli) November 19, 2019
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