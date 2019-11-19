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فيغولي: “لعبنا في ظروف كارثية.. ونهاية مثالية لعام لا ينسى”

الرياضة
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فيغولي: “لعبنا في ظروف كارثية.. ونهاية مثالية لعام لا ينسى”
بقلم أمير بهلول

أشاد “سفيان فيغولي” قائد “الخضر” بالروح القتالية التي ميّزت المنتخب الوطني في مباراتهم أمس الإثنين أمام “بوتسوانا”.

ونشر “سوسو” عبر حسابه الرسمي في “التويتر”: “فوز مستحق في ظروف كارثية”.

وأضاف: “نهاية عام 2019 لا ينسى مع المنتخب الوطني، شكرا للاعبين، الطاقم الفني والجمهور الجزائري”.

وتابع: “نلتقي قريبا في مغامرات جديدة إن شاء الله، تحيا الجزائر”.


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