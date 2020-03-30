فيغولي للشعب الجزائري.. اهتموا بأنفسكم بالبقاء في منازلكم

وجه الدولي الجزائري سفيان فيغولي، رسالة للشعب الجزائري، على ضوء الأحداث التي يعيشها العالم حاليا، مطالبا اياهم باحترام الحجر المنزلي.

وصرح سفيان فيغولي، لموقع الاتحاد الجزائري لكرة القدم: “أريد أن أطلب الإهتمام بأنفسكم وبعائلاتكم، بالبقاء في منازلكم”.

وأضاف: “عليكم تجنب التواصل مع الأشخاص، وتنبيه الجميع بذلك، بإمكانكم إنقاذ حياة الأشخاص بالصبر على البقاء في منازلكم”.

وتأتي هذه الرسالة من سفيان فيغولي، على غرار العديد من زملائه في المنتخب الوطني، للمساهمة في التوعية ضد تفشي فيروس كورونا.