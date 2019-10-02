فيغولي: ” مازلت متعطشا للألقاب رغم تتويجي مع الجزائر وغلطة ساراي”

أكد المهاجم الدولي الجزائري سفيان فيغولي أنه لا يزال متعطشا لتحقيق الألقاب، بالرغم من التتويجات التي حققها في الموسم المنقضي مع المنتخب الجزائري وفريق غلطة ساراي.

وأجرى فيغولي حوارا مطولا مع موقع “sporx” تحدث من خلاله عن أهدافه المستقبلية مع فريق غلطة ساراي في الموسم الحالي قائلا:

“أنا مازلت متعطشا لتحقيق الألقاب والنجاح، بالرغم من أنني فزت بكل الألقاب في الموسم الماضي مع نادي غلطة ساراي والمنتخب الوطني”.

“مازلت أرغب في الفوز..أريد أن أدخل تاريخ هذا النادي بالفوز بالبطولات، كما هدفي مع الجزائر هو التأهل إلى كأس العالم وإسعاد المشجعين الجزائريين”.